"Слуги народа" не смогли отличить свою программу от партии Путина – видео Bihus.info

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Депутатов Слуги народа просили прокомментировать прогресс с выполнением обещаний, но вместо их программы называли проекты Единой России

Несколько депутатов Слуги народа не смогли отличить свою программу от программы президентской партии РФ Единая Россия. Об этом говорится в сюжете Bihus.info.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналисты решили спросить у нардепов о прогрессе с предвыборными обещаниями, но вместо программы Слуги народа читали пункты из программы Единой России, называя российские госпроекты и госпрограммы.

Нардепа Алексея Мовчана не смутила формулировка "федеральный инвестиционный конвейер" и он начал отчитываться о его реализации. Хотя слово "федеральный" и должно было указать, что речь не идет об Украине, поскольку в ней унитарная форма госутройства, отмечают журналисты.

"Мы приняли в турборежиме закон о концессиях, но сегодня стоит на повестке дня отсрочка вступления в действие отдельных его частей, которые касаются функционирования электронной торговой системы, через которую всю эту историю надо проводить, концессионные конкурсы, то есть закон есть, процедура есть", – сказал он.

Инвестиционный конвейер он назвал "ярким оформлением для определения государственно-частного партнерства".

Святославу Юрашу, Игорю Негулевскому и Андрею Холодову не давали подсказки со словом "федеральный", но они также комментировали состояние реализации "инвестиционного конвейера". Юраш связал "инвестиционный конвейер" с инвестнянями президента Владимира Зеленского, Негулевский говорил, что работа ведется, а Холодов считает, что "однозначно этот пункт программы будет выполнятся".

Максим Пашковский же говорил, что депутаты работают над проектом "Качество жизни", который также является российским. Юрий Камельчук комментировал роспргорамму "Доступная среда", говорил, что речь идет о ЦНАПах, развитии госинфраструктуры. "Работа ведется, но, по моему мнению, довольно медленно", – сказал нардеп.

Евегния Брагара просили прокомментировать путинскую идею о пятилетнем моратории на законы, которые увеличивают нагрузку на сельхоз производителей. Он не совсем понятно начал говорить о важности открытия в Украине рынка земли.

Читайте также: Венедиктова решила переехать на другую госдачу: поближе к Зеленскому – Bihus.info

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, программа, единая россия, bihus
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Слуги народа" не смогли отличить свою программу от партии Путина – видео Bihus.info
"Слуги народа" не смогли отличить свою программу от партии Путина – видео Bihus.info
В Бишкеке не утихают протесты. Там освободили Атамбаева и горел Белый дом – трансляция
В Бишкеке не утихают протесты. Там освободили Атамбаева и горел Белый дом – трансляция
У Маска запускают веб-спутники: третья попытка за последние дни – трансляция миссии №13
У Маска запускают веб-спутники: третья попытка за последние дни – трансляция миссии №13
Идеи и Кейсы Вы теряете деньги. Топ-12 ошибок, убивающих продажи компаний — исследование
Производитель спортивных товаров HEAD изменил планы о строительстве завода в Виннице
Производитель спортивных товаров HEAD изменил планы о строительстве завода в Виннице
50 оттенков украинской оборонки: что я увидела на полсотни предприятий Укроборонпрома
Мнение 50 оттенков украинской оборонки: что я увидела на полсотни предприятий Укроборонпрома
Популярное
фото/видео
"Слуги народа" не смогли отличить свою программу от партии Путина – видео Bihus.info
"Слуги народа" не смогли отличить свою программу от партии Путина – видео Bihus.info
В Бишкеке не утихают протесты. Там освободили Атамбаева и горел Белый дом – трансляция
В Бишкеке не утихают протесты. Там освободили Атамбаева и горел Белый дом – трансляция 06:30
Нагорный Карабах. Как выглядит столица непризнанной республики после обстрелов: фото
Нагорный Карабах. Как выглядит столица непризнанной республики после обстрелов: фото 05.10.20, 19:14
У Маска запускают веб-спутники: третья попытка за последние дни – трансляция миссии №13
У Маска запускают веб-спутники: третья попытка за последние дни – трансляция миссии №13 05.10.20, 14:03
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 