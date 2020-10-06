"Слуги народа" не смогли отличить свою программу от партии Путина – видео Bihus.info

Несколько депутатов Слуги народа не смогли отличить свою программу от программы президентской партии РФ Единая Россия. Об этом говорится в сюжете Bihus.info.

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Журналисты решили спросить у нардепов о прогрессе с предвыборными обещаниями, но вместо программы Слуги народа читали пункты из программы Единой России, называя российские госпроекты и госпрограммы.

Нардепа Алексея Мовчана не смутила формулировка "федеральный инвестиционный конвейер" и он начал отчитываться о его реализации. Хотя слово "федеральный" и должно было указать, что речь не идет об Украине, поскольку в ней унитарная форма госутройства, отмечают журналисты.

"Мы приняли в турборежиме закон о концессиях, но сегодня стоит на повестке дня отсрочка вступления в действие отдельных его частей, которые касаются функционирования электронной торговой системы, через которую всю эту историю надо проводить, концессионные конкурсы, то есть закон есть, процедура есть", – сказал он.

Инвестиционный конвейер он назвал "ярким оформлением для определения государственно-частного партнерства".

Святославу Юрашу, Игорю Негулевскому и Андрею Холодову не давали подсказки со словом "федеральный", но они также комментировали состояние реализации "инвестиционного конвейера". Юраш связал "инвестиционный конвейер" с инвестнянями президента Владимира Зеленского, Негулевский говорил, что работа ведется, а Холодов считает, что "однозначно этот пункт программы будет выполнятся".

Максим Пашковский же говорил, что депутаты работают над проектом "Качество жизни", который также является российским. Юрий Камельчук комментировал роспргорамму "Доступная среда", говорил, что речь идет о ЦНАПах, развитии госинфраструктуры. "Работа ведется, но, по моему мнению, довольно медленно", – сказал нардеп.

Евегния Брагара просили прокомментировать путинскую идею о пятилетнем моратории на законы, которые увеличивают нагрузку на сельхоз производителей. Он не совсем понятно начал говорить о важности открытия в Украине рынка земли.

Ранее Bihus.info утверждали, что нардеп СН Александр Дубинский в 2013-м якобы спланировал фейк о "проститутках на Майдане". Политик это отрицает.

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