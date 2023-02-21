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Сожженные катера и автомобили. ССО показали, как уничтожают технику россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 08:40
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Бойцы Сил специальных операций активно уничтожают технику российских оккупантов с помощью дронов. Видео о том, как это происходит, опубликовано в Facebook ССО.

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"Сожженные катера и уничтоженные авто. На юге Украины недалеко от Херсона воины ССО жалят логистику российских оккупантов с помощью дронов", – говорится в комментарии к видео.

Оператор БПЛА подразделения ССО ВСУ поделился кадрами уничтожения вражеской техники и рассказал подробности своей работы.

Как отмечается, точечные удары бойцов ССО направлены не только на живую силу россиян, но и на транспорт, который возит боеприпасы, провизию и личный состав.

"Расходы наших воинов – минимальны: для уничтожения одной единицы техники достаточно одной гранаты, точно сброшенной с беспилотника", – говорится в сообщении.

  • 14 февраля Кабмин максимально упростил импорт товаров военного назначения, включая беспилотники.

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Наталія Медведєва
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война беспилотники ССО ВСУ
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