Сотрудникам СБУ незаконно отдали землю в Чернечем лесу – Bihus

Бесплатные дачи в Чернечем лесу в Киевской области получили трое сотрудников СБУ, в общей сложности – это 22 га земли на 275 млн грн. Об этом сообщает Bihus.Info.

Землю получили сотрудники СБУ Маликов, Фролов и Баранецкий.

"Самое интересное, что отдали эти земли по просьбе дачного кооператива "Горобина" на основании недействительного договора аренды", - поясняют журналисты.

Также сообщается, что община уже подала в суд и добилась возврата земли, однако решение суда до сих пор не выполнено и 22 га земли по-прежнему числятся собственностью сотрудников СБУ.

30 июля журналисты Bihus.Info сообщили, что у родственников председателя Госрезерва Вадима Мосийчука за время пребывания его в должности появилась недвижимость на десятки миллионов гривень.