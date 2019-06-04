Сотрудники ГПУ помогли мошеннику инсценировать смерть - Bihus

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По данным Bihus.Info, заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук помешали ГПУ оспорить решение о смерти мошенника Дмитрия Малиновского

Подписи и приказы заместителей генпрокурора Дмитрия Сторожука и Юрия Столярчука помогли украинскому мошеннику Дмитрию Малиновскому несколько лет считаться мертвым. Об этом заявляют журналисты проекта Bihus.Info.

Малиновского 5 октября прошлого года арестовала во Франции полиция страны при поддержке Европола. При аресте выяснилось, что у него поддельный паспорт гражданина ЕС, что ему принадлежит замок во Франции, винтажное авто Rolls Royce Phantom, а также ряд дорогостоящих предметов искусства.

Как сообщал Европол, в январе прошлого года французская полиция начала расследование подозрительной покупки замка за 3 млн евро компанией из Люксембурга. Ее конечным бенефициаром и оказался Малиновский.

Он с 2012 года был подозреваемым или фигурантом ряда громких уголовных дел в Украине. В августе 2014 г. он инсценировал собственную смерть: по легенде, отправился на судебное заседание, домой не вернулся. В ноябре неизвестный передал жене картонную коробку, в которой было свидетельство о смерти якобы мужа и пепел. В документах говорилось, что Малиновский погиб 25 октября 2014 г. на территории Луганска. Эти данные не были внесены в государственный реестр, поэтому жена и мать попросили суд признать факт смерти. 12 мая 2015 г. суд удовлетворил иск.

При этом правоохранители установили, что в 2015 г. Малиновский обещал сингапурской фирме Dreymoor Fertilizers поставить карбамид и аммиак производства ОПЗ за 12 млн евро, но забрал деньги и скрылся. По этому факту в начале 2016 г. против него открыли уголовное дело.

Примерно тогда же ГПУ вместе с Нацполицией провели обыск дома у родителей Малиновского, изъяли компьютерную технику, телефоны и сим-карты. В памяти одного из телефонов обнаружили видео и фото замка во Франции, который он купил в 2015 г. Свидетели узнали голос Малиновского на видео; кроме того, нашлись свидетели, которые видели Малиновского в Каннах.

На основании этих доказательств ГПУ решила обжаловать решение суда первой инстанции о смерти Малиновского. 7 июля 2016 года Сторожук сменил состав прокурорской группы в первых двух делах против Малиновского. После этого одно из производств закрыли. А на обжалование вывода о смерти в суд пришел один из недавно назначенных в группу прокуроров Александр Козуб и отказался от обжалования. Козуб явился в суд с доверенностью от Столярчука. Отказ от апелляции он объяснил отсутствием доказательств смерти Малиновского.

Журналисты Bihus.Info указывают, что 6 июня 2016 года, за месяц до смены состава группы прокуроров, на имя генпрокурора Юрия Луценко поступило письмо. Его направил депутат БПП (сейчас это Европейская солидарность) Владимир Арьев. В письме он утверждал, что Малиновский мертв.

Арьев сообщил журналистам, что с Малиновским он несколько раз встречался в Страсбурге в 2016 г. "Мне его представили как человека, которого, скажем так, преследуют в Украине, и потом я уже узнал, что это за человек, и перестал с ним общаться", - сказал Арьев в первом интервью из двух.

Из этих объяснений журналисты сделали вывод, что депутат направил в ГПУ письмо о смерти Малиновского после того, как видел его живым. Утверждений о смерти собеседника, которые были в письме, Арьев во время интервью не вспомнил, указывает Bihus.Info.

Во втором интервью Арьев сообщил, что Малиновский представился ему другим человеком - адвокатом Малиновского. А письмо о смерти Малиновского Арьев переправил в ГПУ, потому что поверил в логически изложенные факты в обращении.

В августе 2017 года Генпрокуратура оспорила вывод суда о смерти Малиновского и объявила его в международный розыск.

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Теги: видео, Дмитрий Малиновский
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