Суд оправдал сторонницу антимайдана в Харькове: видео

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Изабелла Сиренко была лидером Женского движения Харькова и рассказывала об особой нации "юговостокчан"

Ленинский суд Харькова оправдал Изабеллу Сиренко, которую прокуратура обвиняла в сепаратизме и хранении боеприпасов. Решение суда опубликовано на портале единого госреестра судебных решений. В качестве доказательств сторона обвинения предоставила видео с призывами к сепаратизму, показания свидетелей и изъятые при задержании боеприпасы.

Суд не принял ни одно из доказательств. В решении говорится, что экспертизой не было доказано, что изъятые у Сиренко боеприпасы являются боеприпасами на самом деле. Видеоматериалы в суде тоже не приняли, поскольку одно видео было удалено с YouTube, другое – якобы было получено с нарушением процессуальных норм. Показания свидетелей суд тоже отверг, потому что перед допросом им показывали это видео и это "могло повлиять на объективность показаний".

Сиренко признали невиновной, арест с имущества сняли, судебные расходы будут оплачены налогоплательщиками из госбюджета.

СПРАВКА. Изабелла (также известная по позывному "Алла") Сиренко была задержана в 2018 году. У нее дома обнаружили три ручные гранаты РГД-5, взрывчатые вещества, детонирующий шнур и зажигательную трубку. Женщина стала известна из-за видео с ее выступлением на  "митинге солидарности" 15 июня 2014-го. Сиренко говорила об особой нации "юговостокчан", которой необходимо "всеми цивилизованными и нецивилизованными методами" освобождать земли юго-востока от "киевской хунты". Событие происходило на главной площади города.

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Теги: антимайдан, сепаратизм, Харьков, изабелла сиренко, женское движение харькова
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