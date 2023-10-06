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Сунак высказался о вопросе гендеров: Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 09:20
Риши Сунак (Фото: EPA)
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался по гендерному вопросу и заявил, что "мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина". Об этом он заявил на съезде Консервативной партии в Манчестере.

По его словам, "здравый смысл заключается в том, что мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина".
Данное высказывание вызвало аплодисменты британских консерваторов и критику со стороны борцов за права трансгендеров. 
Сунак пообещал принять закон, согласно которому "сексуальные и садистские убийцы будут проводить свою жизнь в тюрьме".
"Родители должны знать, что их детям говорят в школе об отношениях. Пациенты должны знать, когда в больницах идет речь о мужчинах или женщинах. И нас не надо запугивать, заставляя верить, что люди могут быть любого пола, какого захотят. Они не могут. Мужчина есть мужчина, а женщина есть женщина — это просто здравый смысл", — заявил британский премьер.

Читайте также: Ситуация с гендерными предубеждениями не улучшилась за последние 10 лет – ООН 

Дмитрий Гриниченко
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Консервативная партияВеликобританиятрансгендерыриши сунак
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