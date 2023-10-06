Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался по гендерному вопросу и заявил, что "мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина". Об этом он заявил на съезде Консервативной партии в Манчестере.

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По его словам, "здравый смысл заключается в том, что мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина".

Данное высказывание вызвало аплодисменты британских консерваторов и критику со стороны борцов за права трансгендеров.

Сунак пообещал принять закон, согласно которому "сексуальные и садистские убийцы будут проводить свою жизнь в тюрьме".

"Родители должны знать, что их детям говорят в школе об отношениях. Пациенты должны знать, когда в больницах идет речь о мужчинах или женщинах. И нас не надо запугивать, заставляя верить, что люди могут быть любого пола, какого захотят. Они не могут. Мужчина есть мужчина, а женщина есть женщина — это просто здравый смысл", — заявил британский премьер.

Гендерный разрыв в зарплате фрилансеров меньше, чем у обычных работников — опрос.

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