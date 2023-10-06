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Сунак висловився про питання гендерів: Чоловік — це чоловік, а жінка — це жінка: відео видео

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06.10.2023, 09:20
Ріші Сунак (Фото: EPA)
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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловився з гендерного питання та заявив, що "чоловік — це чоловік, а жінка — це жінка". Про це він заявив на з'їзді Консервативної партії у Манчестері.

За його словами, "здоровий глузд полягає в тому, що чоловік — це чоловік, а жінка — це жінка ".
Цей вислів викликав оплески британських консерваторів і критику з боку борців за права трансгендерів.
Сунак пообіцяв ухвалити закон, згідно з яким "сексуальні та садистські вбивці будуть проводити своє життя у в'язниці".
"Батьки повиннi знати, що їхнім дітям говорять у школі про стосунки. Пацієнти повинні розуміти, коли в лікарнях ідеться про чоловіків чи жінок. І нас не слід залякувати, змушуючи вірити, що люди можуть бути будь-якої статі, якої захочуть. Вони не можуть. Чоловік є чоловік, а жінка є жінка — це просто здоровий глузд", — заявив британський прем'єр.
  • Гендерний розрив у зарплаті фрілансерів менший, ніж у звичайних працівників — опитування.

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Дмитро Гриниченко
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Велика БританіяКонсервативна партіяріші сунактрансгендери
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