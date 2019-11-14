Сурков рассказал, как "Ринат" просил о визите в Донецк: видео

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Помощник Путина сказал "Ринату", что "лучше этого не делать"

Летом 2014 года помощник президента России, куратор террористических организаций ЛДНР Владислав Сурков в Москве встречался с неким "Ринатом", который просил разрешения приехать в оккупированный Донецк. Об этом Сурков сказал в разговоре с одним из главарей ДНР Алексеем Бородаем, запись которого обнародовала объединенная следственная группа по делу MH17 (JIT).

Разговор датируется 3 июля 2014 года. В нем говорится о том, что "Ринат" встречался в Москве со своим "бывшим патроном", а также просил у Суркова позволения приехать в Донецк. Продолжение разговора между Бородаем и Сурковым касалось украинского олигарха Рината Ахметова.

"Я просто не хотел с ним встречаться. Он меня терпеливо ждал три часа в ресторане", — говорит Сурков. При этом он назвал разговор с "Ринатом" "долгим и бессмысленным".

Сурков рассказал, что "бывший патрон" "Рината" предлагал ему участвовать в переговорах на стороне боевиков ДНР. "Ну, естественно, ответ был понятен, что это невозможно с его стороны", — сказал Сурков.

Помощник Путин добавил, что "Ринат" "все говорил о мире, о мире, о мире, очень хорошо отзывался о тебе, а также очень хорошо говорил о Ходаковском и Пургине (главари боевиков, - ред.)".

Также Сурков рассказал, что "Ринат" спросил, можно ли ему приехать в Донецк. "Я, честно говоря, сказал ему, что лучше этого не надо делать. Сашка, у него плохие цели. Он будет разлагать вас только", — сказал помощник Путина.

После этого Бородай рассказал, что у него есть "интересная статистика". "По потреблению газа. Понятно, что все предприятия области — она же республика — упали раза в три в среднем, кроме ахметовских", - сказал боевик.

Он добавил, что, по имеющимся данным, в Дружковке эти предприятия охраняют боевики Игоря (Беса) Безлера и Александра Ходаковского.

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Теги: ринат ахметов, Донецк, владислав сурков, дружковка
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