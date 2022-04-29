Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с тем, что возглавляет диктаторский режим. Об этом он сказал во время посещения одного из сельхозпредприятий в Гомельской области, сообщает пресс-служба диктатора.

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"Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура... Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", – сказал Лукашенко.

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Вадим Ребрина

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