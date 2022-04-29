UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Так зато порядок есть". Лукашенко согласился с тем, что в Беларуси диктатура: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 19:34
Скриншот с видео
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с тем, что возглавляет диктаторский режим. Об этом он сказал во время посещения одного из сельхозпредприятий в Гомельской области, сообщает пресс-служба диктатора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура... Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", – сказал Лукашенко.

Читайте также: В Беларуси одобрили введение смертной казни за покушение на теракт

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь александр лукашенко диктатура
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 