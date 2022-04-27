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В Беларуси одобрили введение смертной казни за покушение на теракт

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 16:19
В Беларуси одобрили введение смертной казни за покушение на теракт - Фото
Иллюстративное фото - EPA

Парламент Беларуси принял сразу в двух чтениях закон о введении смертной казни "за покушение на совершение актов терроризма". 

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Законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс Республики Беларусь, которые дают судам право выносить приговоры о, дословно, "применении исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма".

Принятие репрессивного закона обосновано целями "оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью".

Беларусь остается единственной страной Европы, в которой не только предусмотрена законом, но и приводится в исполнение смертная казнь. 

Читайте также: Территория смертной казни. Как это происходит в Беларуси

Сергей Бережной
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беларусь смертная казнь
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