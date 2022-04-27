В Беларуси одобрили введение смертной казни за покушение на теракт

Парламент Беларуси принял сразу в двух чтениях закон о введении смертной казни "за покушение на совершение актов терроризма".

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Законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс Республики Беларусь, которые дают судам право выносить приговоры о, дословно, "применении исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма".

Принятие репрессивного закона обосновано целями "оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью".

Беларусь остается единственной страной Европы, в которой не только предусмотрена законом, но и приводится в исполнение смертная казнь.

В июне 2021 года Евросоюз призывал режим диктатора Александра Лукашенко прекратить практику тайных смертных казней в Беларуси.

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Сергей Бережной

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