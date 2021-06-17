ЕС призывает Лукашенко прекратить тайные смертные казни

Евросоюз призывает режим диктатора Александра Лукашенко прекратить практику тайных смертных казней в Беларуси. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС на сайте Европейской службы внешней политики.

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В заявлении сказано, что беларуские правозащитники из организации Весна проинформировали ЕС о том, что родственникам Виктора Павлова, приговоренного к смертной казни в Беларуси, недавно отказали в информации о его местонахождении.

Как утверждают в Евросоюзе, это не единичный подобный случай, что говорит о тайных казнях, проводимых авторитарным режимом. Также в ЕС напомнили, что Беларусь – единственная страна в Европе, где все еще есть смертная казнь.

"Необходимо положить конец секретности пенитенциарной системы в Беларуси, и ЕС напоминает о своем безоговорочном неприятии применения смертной казни при любых обстоятельствах", – сказано в заявлении.

В 2019 году беларус Виктор Павлов был признан виновным в убийстве двух пенсионерок на Витебщине. Его приговорили к наивысшей мере наказания – смертной казни.

Недавно сестра Павлова сообщила, что не получала от брата писем уже несколько месяцев. Она пыталась договориться с начальником СИЗО о свидании с братом, но ей отказали и не дали информации о его состоянии. Женщина подозревает, что его уже расстреляли.

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Оксана Житнюк

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