Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора российских оккупантов – в армии РФ жалуются на потерю танков и командование, которое прячется в подвалах и не реагирует на ранения своих солдат.

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В перехваченном разговоре россиянин рассказал, что украинская армия сбросила гранату с беспилотника на танк оккупантов, в результате чего один захватчик получил осколочные ранения в шею и голову, а другой – в плечи и ноги. При этом командир батальона, по его словам, в это время прятался в подвале и не стал выезжать на первую линию фронта.

Он пожаловался на то, что "танк перестал стрелять", и сейчас "пацаны из Бурятии" пытаются его "подшаманить". Всего у подразделения, по словам захватчика, осталось пять танков.

Также россиянин рассказал о недовольстве командиром, от которого оккупанты хотят отказаться: "Потому что он бестолковый, он артиллерист, он не танкист. И на личный состав ему по***. Вот пацанов ранило – он ничего даже не спросил, даже по радейке не доложил".

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Оксана Житнюк

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