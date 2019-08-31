Трое "слуг народа" не смогли ответить, что такое САП: видео

Журналисты Bihus.Info в первый день работы парламента пообщались с избранными депутатами от Слуги народа. Они предложили народным избранникам расшифровать аббревиатуры САП и АРМА.

Сергей Гривко сказал, что комитет еще не выбрал, но его интересуют аграрная политика, правоохранительная деятельность и социальная политика. Депутат не смог ответить, что такое САП.

Денис Герман знает, что такое ГБР, но не знает, что такое САП. Ему также ни о чем не говорит фамилия Холодницкий. Также он не смог расшифровать аббревиатуру АРМА.

Андрей Клочко сказал, что будет работать в комитете государственного строительства. На вопрос, есть ли у него опыт в этой сфере, ответил, что "есть и очень большой", однако отказался уточнить, какой именно. На вопрос, что такое АРМА отвечать отказался.

Кирилл Нестеренко рассказал, как на протяжении пяти дней его после отбора в кандидаты "проверяли" в Киеве. "Я прошел службу безопасности, технологов, психологов..." – сказал он.

Алина Загоруйко не знала, что такое АРМА.

Дмитрий Костюк, который планирует работать в аграрном комитете, отказался отвечать на вопрос, сколько квадратных метров земли в 1 гектаре.

Ольга Коваль не смогла сказать, что такое САП.

Недавно theБабель со ссылкой на одного из руководителей фракции Слуги народа сообщил, что депутатам фракции раздали рекомендации, как отвечать на вопросы журналистов. Также там определили депутатов, которые могут участвовать в телеэфирах.