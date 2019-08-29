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Слугам народа раздали шпаргалки для общения с прессой - theБабель

Слугам народа раздали шпаргалки для общения с прессой - theБабель - Фото
Съезд партии Слуга народа (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 20:19

Говорить, что хотят, могут трое депутатов, а участвовать в эфирах - 50

Депутатам фракции Слуга народа раздали рекомендации, как отвечать на вопросы журналистов. Также там определили депутатов, которые могут участвовать в телеэфирах. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на одного из руководителей фракции Слуги народа.

К примеру, Дмитрий Разумков, Александр Корниенко и Давид Арахамия, по словам источника, могут ни с кем не согласовывать свои заявления.

Также определены 50 депутатов, которые могут участвовать в эфирах. Якобы для них ежедневно готовят тезисы для комментирования.

"Этим занимается группа, куда входит Корниенко, Никита Потураев, технолог Денис Семенов и нардеп Евгения Кравчук. Со стороны Офиса президента туда входит Кирилл Тимошенко, — это нужно для того, чтобы позиция фракции совпадала с позицией ОП, потому что многие вещи делаются с колес", — пояснил источник.

По его словам, на репетиции первого заседания Рады 28 августа депутатам раздали тезисы, как правильно отвечать на вопросы прессы. В частности, речь идет о вариантах ответов на вопросы о коалиции, комитетах, кадровых назначениях в Кабмине, зарплате депутатов и их помощниках.

К примеру, о зарплате, по информации источника, депутаты СН должны отвечать так: "Это меньше, чем получает менеджер среднего звена в крупной компании" или "Во время каденции я не должен думать о том, где бы заработать денег".

Сегодня новоизбранный депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что ее фракция будет голосовать за тот состав Кабмина, который предложит президент Владимир Зеленский, потому что "это его ответственность".

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верховная рада Слуга народа сми Дмитрий Разумков Давид Арахамия
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