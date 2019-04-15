Тысячи киевлян пытаются получить право голоса на выборах: видео

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Люди, не дождавшиеся своей очереди, вызывают полицию

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В районных райгосадминистрациях (РГА) по всему Киеву сложности с получением прав на смену места для голосования и внесения в списки.

Как рассказала LIGA.net очевидец, которая пришла в 17:00 зарегистрироваться, она была в очереди под номером, перевалившим за 1000. "После меня еще человек 200 пришли", - рассказала она.

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Принимали документы до 20:00 "не спеша". "Потом за 20 минут собрали 90 заявлений и пошли их регистрировать. У всех остальных, сказали, не примут - и закрыли дверь", - рассказала очевидец.

Кто-то в очереди вызвал полицию. Когда она приехала, полицейские зашли внутрь и провели беседу. После этого отдел ведения реестра избирателей продолжил регистрацию.

Похожая ситуация и в других районных администрациях, говорят очевидцы.

Сегодня последний день, когда граждане Украины могут подать заявление на временную смену места голосования во втором туре выборов президента.

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Теги: выборы, голосование, очередь
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