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Ударный дрон Bayraktar Akinci впервые провел тестовый удар управляемыми бомбами – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 13:39
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Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar Akinci провел тестовое бомбометание управляемыми бомбами TOLUN. Об этом сообщает Anadolu.

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Bayraktar AKINCI в ходе очередных испытаний впервые использовал мини-бомбу TOLUN с системами наведения GPS/INS разработки турецкой компании Aselsan.

БПЛА AKINCI с четырьмя интегрированными боеприпасами TOLUN вылетел из района Текирдаг и вскоре точно поразил заданные цели на полигоне в провинции Конья.

Пуск мини-бомб по целям на расстоянии в 30 км был осуществлен с высоты 8000 метров. Как отмечается, подобные боеприпасы впервые используются беспилотной авиацией.

  • В ноябре 2021 года Украина подписала два соглашения о поставке двигателей для производства турецкого беспилотного истребителя MIUS и тяжелого ударного беспилотника Akinci.

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Наталія Медведєва
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Bayraktar Akinci Akinci Bayraktar Турция дрон
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