Украинские военные отбили атаку армии России под Кременной: видео боя глазами бойца ССО

Украинские военные остановили попытку наступления армии России под Кременной Луганской области. Об этом сообщают Силы спецопераций.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оборону держали операторы ССО вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины. Армия России пыталась наступать с тяжелым вооружением, но ее атаку остановили.

Один из бойцов ССО записал видео боя в заснеженном лесу. На кадрах видна работа украинских защитников из стрелкового оружия.

Украинские военные вышли к линии Сватово-Кременная после Харьковского контрнаступления. Прорыв этой линии может дать доступ к деоккупации северной части Луганской области.

Смотрите также: В лесополосе в Луганской области уничтожен личный состав и БМП россиян – видео

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.