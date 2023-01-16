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Украинские военные отбили атаку армии России под Кременной: видео боя глазами бойца ССО видео

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 08:53
Бой под Кременной (скриншот видео ССО)
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Украинские военные остановили попытку наступления армии России под Кременной Луганской области. Об этом сообщают Силы спецопераций.

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Оборону держали операторы ССО вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины. Армия России пыталась наступать с тяжелым вооружением, но ее атаку остановили.

Один из бойцов ССО записал видео боя в заснеженном лесу. На кадрах видна работа украинских защитников из стрелкового оружия.

Украинские военные отбили атаку армии России под Кременной: видео боя глазами бойца ССО

  • Украинские военные вышли к линии Сватово-Кременная после Харьковского контрнаступления. Прорыв этой линии может дать доступ к деоккупации северной части Луганской области.

Смотрите также: В лесополосе в Луганской области уничтожен личный состав и БМП россиян – видео

Марко Сировой
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ВСУ война бой армия рф ссо Кременная войска россии
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