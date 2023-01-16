Украинские военные отбили атаку армии России под Кременной: видео боя глазами бойца ССО

Украинские военные остановили попытку наступления армии России под Кременной Луганской области. Об этом сообщают Силы спецопераций.
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Оборону держали операторы ССО вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины. Армия России пыталась наступать с тяжелым вооружением, но ее атаку остановили.
Один из бойцов ССО записал видео боя в заснеженном лесу. На кадрах видна работа украинских защитников из стрелкового оружия.
- Украинские военные вышли к линии Сватово-Кременная после Харьковского контрнаступления. Прорыв этой линии может дать доступ к деоккупации северной части Луганской области.
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