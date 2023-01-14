В лесополосе в Луганской области уничтожен личный состав и БМП россиян – видео
14.01.2023, 15:26
Скриншот с видео
В Луганской области украинская артиллерия уничтожила боевую машину пехоты, личный состав и застройки оккупантов. Об этом сообщает Луганская ОВА.
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В ходе совместной разведки БПЛА пограничников и противотанкистов было определено расположение вражеского мотострелкового подразделения.
Аэроразведка мгновенно передала координаты артиллеристам.
Отработали по врагу пушечным огнем – уничтожены БМП, личный состав и застройки россиян.
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