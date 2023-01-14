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В лесополосе в Луганской области уничтожен личный состав и БМП россиян – видео

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 15:26
В лесополосе в Луганской области уничтожен личный состав и БМП россиян – видео - Фото
Скриншот с видео

В Луганской области украинская артиллерия уничтожила боевую машину пехоты, личный состав и застройки оккупантов. Об этом сообщает Луганская ОВА.

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В ходе совместной разведки БПЛА пограничников и противотанкистов было определено расположение вражеского мотострелкового подразделения.

Аэроразведка мгновенно передала координаты артиллеристам.

Отработали по врагу пушечным огнем – уничтожены БМП, личный состав и застройки россиян.

Смотрите также: "А вот и 25 Лад": аэроразведка в Соледаре навела HIMARS или MLRS на скопление россиян – видео

Вадим Ребрина
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война Луганск БПЛА бмп
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