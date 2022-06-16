В Донецкой области бойцы территориальной обороны Украины сбили российский военный вертолет Ми-35М. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Telegram-канал Оперативный ВСУ сообщает, что событие произошло в Запорожской области, и сбит был вертолет Ми-24.

Прицельный выстрел ракетой из ПЗРК "Стингер", по данным канала, совершил боец ССО Азов.

10 июня зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ уничтожили 500 российскую воздушную цель.

Вадим Ребрина

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