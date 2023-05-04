На саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре российский делегат отобрал у нардепа от Слуги народа украинский флаг. Видео распространили в соцсетях.

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Депутаты Верховной Рады на мероприятии развернули украинский флаг во время выступления представительницы российской Госдумы Ольги Тимофеевой. Таким образом они вроде бы пытались сорвать спич пропагандистки.

Впоследствии российский делегат отобрал флаг Украины у народного депутата Александра Мариковского.

На ролике видно, что российский депутат ведет себя агрессивно.

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Мілана Головань

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