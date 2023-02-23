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Представитель Латвии в ПА ОБСЕ послал делегацию России вслед за военным кораблем – видео видео

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23.02.2023, 18:37
Видео: Rihards Kols
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На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ делегат от Латвии, депутат Сейма Рихард Колс возмутился присутствием российской делегации и послал ее вслед за военным кораблем РФ. Видео своей речи он опубликовал в Facebook.

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Он подчеркнул, что ПА ОБСЕ – институция, созданная для защиты, однако заседание проходит вместе с представителями РФ, "будто ничего не случилось". 

Колс заявил, что в Парламентской ассамблее нет места "слонам" или российским военным преступникам, "узаконившим" аннексию украинских суверенных территорий.

"Находящейся в зале российской делегации я мог лишь повторить то, что так красноречиво сказали украинские пограничники почти год назад, обращаясь к русскому военному кораблю", – прокомментировал латвийский делегат.

Вице-спикер нелегитимной Госдумы РФ Петр Толстой в ответ заявил, что российская делегация там "находится по праву" и предложил тем, "кто хочет оскорблять Россию", выйти из зала "вместе со своими украинскими флагами". Часть участников заседания покинула зал во время его заявления.

Читайте также: "Нет механизма, нужно общаться". Генсек ОБСЕ ответила Кулебе – она против исключения РФ

Оксана Житнюк
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обсе литва русский военный корабль Рихард Колс
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