На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ делегат от Латвии, депутат Сейма Рихард Колс возмутился присутствием российской делегации и послал ее вслед за военным кораблем РФ. Видео своей речи он опубликовал в Facebook.

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Он подчеркнул, что ПА ОБСЕ – институция, созданная для защиты, однако заседание проходит вместе с представителями РФ, "будто ничего не случилось".

Колс заявил, что в Парламентской ассамблее нет места "слонам" или российским военным преступникам, "узаконившим" аннексию украинских суверенных территорий.

"Находящейся в зале российской делегации я мог лишь повторить то, что так красноречиво сказали украинские пограничники почти год назад, обращаясь к русскому военному кораблю", – прокомментировал латвийский делегат.

Вице-спикер нелегитимной Госдумы РФ Петр Толстой в ответ заявил, что российская делегация там "находится по праву" и предложил тем, "кто хочет оскорблять Россию", выйти из зала "вместе со своими украинскими флагами". Часть участников заседания покинула зал во время его заявления.

В ноябре 2022-го Зеленский раскритиковал деятельность ПА ОБСЕ и призвал исключить оттуда Россию: "Почему государство-террорист даже через девять месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей ПА?"

6 февраля Верховная Рада проголосовала за постановление, в котором просит остановить работу России и Беларуси в органах ПА ОБСЕ.

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Оксана Житнюк

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