Рада просит остановить работу России и Беларуси в органах ПА ОБСЕ
Верховная Рада обратилась к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и парламентам ее государств-участников по поводу недопустимости участия членов нелегитимной Госдумы РФ в работе уставных органов ПА ОБСЕ. Соответствующее постановление поддержали 322 нардепа, сообщается на сайте парламента.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Рада призывает:
→ внести изменения в правила процедуры Ассамблеи, предусматривающие приостановку полномочий представителей парламентов государств-участников, которые нарушают принципы ОБСЕ и совершают акт вооруженной агрессии;
→ воздержаться от совместной работы с представителями РФ и Беларуси в уставных органах Ассамблеи;
→ чтобы парламенты государств-участников ПА ОБСЕ обратились к своим правительствам с просьбой применить визовые ограничения к членам парламентов РФ и Беларуси, находящимся под санкциями ЕС;
→ признать Россию государством-террористом и усилить санкционное давление на нее.
"Украинский парламент считает бесперспективным, ничтожным и невозможным межпарламентский диалог с представителями парламента государства-террориста, которое продолжает временную оккупацию и пытается аннексировать часть территорий Украины", – заявил спикер Рады и один из инициаторов обращения Руслан Стефанчук.
Он добавил, что "с террористами никто не разговаривает, стране-террористу не место рядом с цивилизованными государствами".
- В ноябре 2022-го Зеленский раскритиковал деятельность ПА ОБСЕ и призвал исключить оттуда Россию: "Почему государство-террорист даже через девять месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей ПА?"
Читайте также: "Нет механизма, нужно общаться". Генсек ОБСЕ ответила Кулебе – она против исключения РФ
Комментарии