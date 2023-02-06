Рада просит остановить работу России и Беларуси в органах ПА ОБСЕ

Верховная Рада обратилась к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и парламентам ее государств-участников по поводу недопустимости участия членов нелегитимной Госдумы РФ в работе уставных органов ПА ОБСЕ. Соответствующее постановление поддержали 322 нардепа, сообщается на сайте парламента.

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Рада призывает:

→ внести изменения в правила процедуры Ассамблеи, предусматривающие приостановку полномочий представителей парламентов государств-участников, которые нарушают принципы ОБСЕ и совершают акт вооруженной агрессии;

→ воздержаться от совместной работы с представителями РФ и Беларуси в уставных органах Ассамблеи;

→ чтобы парламенты государств-участников ПА ОБСЕ обратились к своим правительствам с просьбой применить визовые ограничения к членам парламентов РФ и Беларуси, находящимся под санкциями ЕС;

→ признать Россию государством-террористом и усилить санкционное давление на нее.

"Украинский парламент считает бесперспективным, ничтожным и невозможным межпарламентский диалог с представителями парламента государства-террориста, которое продолжает временную оккупацию и пытается аннексировать часть территорий Украины", – заявил спикер Рады и один из инициаторов обращения Руслан Стефанчук.

Он добавил, что "с террористами никто не разговаривает, стране-террористу не место рядом с цивилизованными государствами".

В ноябре 2022-го Зеленский раскритиковал деятельность ПА ОБСЕ и призвал исключить оттуда Россию: "Почему государство-террорист даже через девять месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей ПА?"

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Оксана Житнюк

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