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"Нет механизма, нужно общаться". Глава ОБСЕ ответила Кулебе – она против исключения России

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 11:03
Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид в июне 2021 года (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Мария Шмид против исключения страны-террориста России из ОБСЕ, к чему призывает украинское руководство, потому что "нет механизма" и "надо держать открытыми каналы общения". Об этом она заявила в интервью Die Welt.

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На соответствующий вопрос еврочиновница сказала: "Ясно, что Россия напала на Украину, и Москва является агрессором в этой войне", и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "прав, когда говорит, что фундаментальные принципы ОБСЕ, такие как госсуверенитет, территориальная целостность и запрет на применение силы, были попраны".

При этом она отметила, что, в отличие от Совета Европы, в ОБСЕ якобы нет механизма приостановки членства, который можно было бы использовать для исключения РФ.

"Это еще и потому, что мы не организация единомышленников, как ЕС или НАТО. ОБСЕ вышла из конфронтации времен холодной войны, она была основана странами, которые имели очень разные интересы, но хотели предотвратить эскалацию", – пояснила Шмид.

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Когда интервьюер указал, что "все это звучит очень дипломатично", генсек ОБСЕ добавила, что "сохранение дипломатических каналов открытыми не означает единства".

"Я думаю, что России имеет смысл оставаться членом ОБСЕ <...> Сидеть за столом не означает обмениваться дипломатическими любезностями. <...> Однажды нам снова понадобятся каналы общения", – сказала она.

Сегодня утром, 9 января, Россия убила ракетой С-300 женщину на рынке в пгт Шевченково, еще несколько человек пострадали.

Євген Пилипенко
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