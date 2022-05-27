Украинский пес-сапер Патрон получил самую престижную в мире кинопремию, которой награждают четырехлапых. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Сегодня, 27 мая, в Каннах Патрону была присуждена премия "Пальмовый пес".

"А поскольку Патрон действительно стал звездой мировой кинохроники за последние пару месяцев, жюри единогласно решило, что наш хвостатый пиротехник достоин "пальмового" статуса", – сообщают в МВД.

Патрон узнал о своем звездном статусе дистанционно, однако в МВД не исключают, что после победы Украины пес-сапер может посетить мировую киностолицу и провести там автограф-сессию для своих фанатов.

Пес Патрон из ГСЧС Чернигова стал символом борьбы и объектом для вдохновения украинцев. Они следят за тем, как он "работает" и проводит досуг. Ему посвящают рисунки и сувениры. У Патрона есть свой аккаунт в Instagram, сейчас у него 274 000 подписчиков.

8 мая президент Владимир Зеленский наградил пса Патрона медалью "За преданную службу".

Оксана Житнюк

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