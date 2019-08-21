Увольнять чиновников - легко. Новая инициатива ОП: видео

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По словам главы ГТС Максима Нефьодова, в Офисе президента разработали соответствующий законопроект

Офис президента подготовил законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнении государственных служащих. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Сейчас мы разработали совместно с Офисом президента законопроект, который должен упростить вопрос увольнения и найма на госслужбу", - сказал Нефьодов, отвечая на вопрос журналистов о потенциальном увольнении глав ряда региональных таможен.

По словам Нефьодова, действующий закон о государственной службе не имеет механизма эффективного увольнения чиновников. Из-за этого, чтобы уволить госслужащих, за ними приходится "бегать по шесть – семь месяцев". Глава ГТС считает, что такая ситуация препятствует обновлению кадров в государственных органах.

Нефьодов также выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен новым составом Верховной Рады как неотложный.

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Теги: увольнение, видео, чиновник, максим нефьодов, госслужащий, ОПУ, Офис президента Украины, государственный служащий
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