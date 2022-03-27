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В Харькове начался фестиваль классической музыки, концерт играли в бомбоубежище: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 04:28
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В Харькове 26 марта стартовал традиционный фестиваль классической музыки KharkivMusicFest-2022. Церемония открытия и концерты состоялись в бомбоубежище. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и организаторы фестиваля.

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"Уже месяц живем под постоянными обстрелами оккупантов, но, несмотря на это, мы не потеряли веру. Сегодняшний символический KharkivMusicFest этому доказательство. Спасибо организаторам за то, что вернули харьковчан хоть на несколько часов к привычной жизни с родными, с улыбками, с искусством", – написал Синегубов.

Музыканты провели два концерта – в метро и в подвале одного из харьковских бизнес-центров.

Наталия Медведева
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война Харьков
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