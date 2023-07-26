В Киеве начали подготовку к работам по замене герба на щите монумента "Родина-мать" — советский герб заменят на украинский трезубец. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба министерства культуры и информационной политики.

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Ведомство заявляет, что на столичном предприятии заканчивают изготовление трезубца для щита.

"Родина-мать готовится к историческим переменам", — сказано в сообщении.

На записи можно заметить натянутые тросы, которые необходимы для демонтажа советского герба с щита памятника.

Ранее стало известно, что украинский трезубец для реконструкции монумента "Родина-мать" изготовят из европейской стали. Сталь, которую предоставил металлургический комбинат "Запорожсталь" для изготовления части изделия, не отвечает техническим требованиям. В подтверждение этому строители составили дефектный акт.

Напомним, что декоммунизация монумента "Родины-мать" будет стоить 28 млн грн. Обновленную версию монумента планируют открыть ко Дню Независимости, 24 августа.

В 2022 году в приложении "Дия" 85% из 800 000 украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб на трезубец.

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