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В Киеве начали подготовку к замене герба на щите "Родины-матери" — видео с памятника видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 12:13
Работы на "Родине-матери" (Фото: скриншот с видео)
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В Киеве начали подготовку к работам по замене герба на щите монумента "Родина-мать" — советский герб заменят на украинский трезубец. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба министерства культуры и информационной политики.

Ведомство заявляет, что на столичном предприятии заканчивают изготовление трезубца для щита.

"Родина-мать готовится к историческим переменам", — сказано в сообщении.

На записи можно заметить натянутые тросы, которые необходимы для демонтажа советского герба с щита памятника.

  • Ранее стало известно, что украинский трезубец для реконструкции монумента "Родина-мать" изготовят из европейской стали. Сталь, которую предоставил металлургический комбинат "Запорожсталь" для изготовления части изделия, не отвечает техническим требованиям. В подтверждение этому строители составили дефектный акт.
  • Напомним, что декоммунизация монумента "Родины-мать" будет стоить 28 млн грн. Обновленную версию монумента планируют открыть ко Дню Независимости, 24 августа.
  • В 2022 году в приложении "Дия" 85% из 800 000 украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб на трезубец.

Смотрите также: Как будет выглядеть герб Украины, который заменит герб СССР на щите "Родина-мать"

Дмитрий Гриниченко
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декоммунизациякиевродина-матьМинкульт
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