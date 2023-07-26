У Києві розпочали підготовку до робіт із заміни герба на щиті монумента "Батьківщина-мати" — радянський герб замінять на український тризуб. Відповідне відео опублікувала пресслужба міністерства культури та інформаційної політики.

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Відомство заявляє, що на столичному підприємстві закінчують виготовлення тризуба для щита.

"Батьківщина-мати готується до історичних змін", — йдеться в повідомленні.

На записі можна побачити натягнуті троси, які необхідні для демонтажу радянського герба зі щита пам'ятника.

Раніше стало відомо, що український тризуб для реконструкції монумента "Батьківщина-мати" виготовлять із європейської сталі. Сталь, яку надав металургійний комбінат "Запоріжсталь" для виготовлення частини виробу, не відповідає технічним вимогам. На підтвердження цього будівельники склали дефектний акт.

Нагадаємо, що декомунізація монумента "Батьківщина-мати" коштуватиме 28 млн грн. Оновлену версію монумента планують відкрити до Дня Незалежності, 24 серпня.

У 2022 році у застосунку "Дія" 85% із 800 000 українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб тризубом.

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