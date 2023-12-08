Депутат показала, почему закрыли метро в Киеве: тоннель затопило по рельсы – видео
Киевская городская государственная администрация сообщила об остановке движения между станциями "Теремки" – "Демиевская", а депутат Киевсовета Ксения Семенова опубликовала видео подтопления тоннеля.
В Киеве с 8 декабря на срочный ремонт закрывают тоннель метро между "Демиевской" и "Теремками". Тоннели тут строились в 2008-2010 годах на сложном участке – в пойме реки Лыбидь при искусственном водоснижении.
В КГГА заявили, что движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" – "Демиевская остановили из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей. В настоящее время поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" – "Лыбидская".
Дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов, написали в КГГА.
По словам Семеновой, из-за нарушенной герметизации тоннеля, сейчас на рельсошпальной решетке значительное подтопление.
Из-за того, что уровень воды сейчас по подошву рельсов и выше – ввели ограничение скорости вагонов – 15 км/ч, написала она.
По словам Семеновой, причины подтопления пока неизвестны.
- Участок метро, который закрывают на срочный ремонт, – самый новый в Киеве. Эти станции открыли при Викторе Януковиче в 2010-2013 годах.