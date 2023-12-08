Киевская городская государственная администрация сообщила об остановке движения между станциями "Теремки" – "Демиевская", а депутат Киевсовета Ксения Семенова опубликовала видео подтопления тоннеля.

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В Киеве с 8 декабря на срочный ремонт закрывают тоннель метро между "Демиевской" и "Теремками". Тоннели тут строились в 2008-2010 годах на сложном участке – в пойме реки Лыбидь при искусственном водоснижении.

В КГГА заявили, что движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" – "Демиевская остановили из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей. В настоящее время поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" – "Лыбидская".

Дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов, написали в КГГА.

По словам Семеновой, из-за нарушенной герметизации тоннеля, сейчас на рельсошпальной решетке значительное подтопление.

Из-за того, что уровень воды сейчас по подошву рельсов и выше – ввели ограничение скорости вагонов – 15 км/ч, написала она.

По словам Семеновой, причины подтопления пока неизвестны.