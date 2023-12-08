Київська міська державна адміністрація повідомила про зупинення руху між станціями "Теремки" – "Деміївська", а депутатка Київради Ксенія Семенова опублікувала відео підтоплення тунелю.

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У Києві з 8 грудня на терміновий ремонт закривають тунель метро між "Деміївською" і "Теремками". Тунелі тут будувалися у 2008-2010 роках на складній ділянці – у заплаві річки Либідь за штучного водозниження.

У КМДА заявили, що рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська зупинили з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів. Наразі поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська".

Дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин, написали в КМДА.

За словами Семенової, через порушену герметизацію тунелю, зараз на рейкошпальній решітці значне підтоплення.

Через те, що рівень води зараз до підошви рейок та вище – ввели обмеження швидкості вагонів – 15 км/год, написала вона.

За словами Семенової, причини підтоплення поки невідомі.