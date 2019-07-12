В Коктебеле паника: море "удобряют" канализацией - видео

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В прибрежном крымском поселке местные жители сетуют на загрязнение морской воды: нечистоты сливают в море

В поселке Коктебель во временно оккупированном Крыму местные жители пишут в соцсетях об "экологической катастрофе": неочищенные стоки сливают в Черное море, из-за чего в воде обнаружено сильнейшее превышение норм загрязненности. Видео с канализационным "родником" показали в YouTube Кафа Газета.   

Один из местных жителей опубликовал результаты анализов воды, показавших превышение предельно допустимой концентрации иона аммония в 168 раз, фосфат-иона - в 39 раз, и анионными поверхностно-активными веществами - в 20 раз

Анализ воды показал пониженный уровень растворенного кислорода, что свидетельствует о химическом/биологическом ее загрязнении.  

Ранее в Крыму экологи зафиксировали массовую гибель дельфинов. 

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Теги: загрязнение воды, экология, канализация, загрязнение, черное море, коктебель
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