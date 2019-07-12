В Коктебеле паника: море "удобряют" канализацией - видео

В поселке Коктебель во временно оккупированном Крыму местные жители пишут в соцсетях об "экологической катастрофе": неочищенные стоки сливают в Черное море, из-за чего в воде обнаружено сильнейшее превышение норм загрязненности. Видео с канализационным "родником" показали в YouTube Кафа Газета.

Один из местных жителей опубликовал результаты анализов воды, показавших превышение предельно допустимой концентрации иона аммония в 168 раз, фосфат-иона - в 39 раз, и анионными поверхностно-активными веществами - в 20 раз.

Анализ воды показал пониженный уровень растворенного кислорода, что свидетельствует о химическом/биологическом ее загрязнении.

Ранее в Крыму экологи зафиксировали массовую гибель дельфинов.