По меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили серьезные ранения в результате обрушения части стадиона в Эль-Эспинале в западном колумбийском штате Толима во время корриды 26 июня. Об этом сообщает CNN.

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"На данный момент у нас подтверждены четыре жертвы – две женщины, взрослый мужчина и несовершеннолетний – плюс около 30 человек серьезно ранены", – сообщил губернатор Рикардо Ороско в эфире местного радио BluRadio Colombia.

На видео, опубликованном президентом Колумбии Густаво Петро, ​​видно, как на стадионе во время проведения корриды рушится трибуна, полная зрителей.

Мэр Эль-Эспиналя Хуан Карлос Тамайо сказал, что раненые доставлены в больницы.

Официальная причина обрушения пока не названа, Тамайо в своем заявлении сказал, что власти уже приступили к расследованию причин произошедшего.

Espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza de El Espinal puedan salir airosas de sus heridas.



Esto ya había sucedido antes en Sincelejo.



Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales. pic.twitter.com/dMAq6uqlKX — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 26, 2022

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Наталия Медведева

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