По меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили серьезные ранения в результате обрушения части стадиона в Эль-Эспинале в западном колумбийском штате Толима во время корриды 26 июня. Об этом сообщает CNN.
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"На данный момент у нас подтверждены четыре жертвы – две женщины, взрослый мужчина и несовершеннолетний – плюс около 30 человек серьезно ранены", – сообщил губернатор Рикардо Ороско в эфире местного радио BluRadio Colombia.
На видео, опубликованном президентом Колумбии Густаво Петро, видно, как на стадионе во время проведения корриды рушится трибуна, полная зрителей.
Мэр Эль-Эспиналя Хуан Карлос Тамайо сказал, что раненые доставлены в больницы.
Официальная причина обрушения пока не названа, Тамайо в своем заявлении сказал, что власти уже приступили к расследованию причин произошедшего.
Espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza de El Espinal puedan salir airosas de sus heridas.— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 26, 2022
Esto ya había sucedido antes en Sincelejo.
Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales. pic.twitter.com/dMAq6uqlKX
#SOSEspinal necesitamos el apoyo de los organismos de socorro, ambulancia, médicos para atender la emergencia, hay una emergencia. @DefensaCivilCo @NoticiasCaracol @CanalRCN @MONYRODRIGUEZOF @cruzrojacol @DCoronell pic.twitter.com/2BI5sEuziS— Ivan Ferney Rojas M. (@IvanRojasCR) June 26, 2022
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