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В Колумбии во время корриды обрушились трибуны стадиона, погибли люди: видео видео

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27.06.2022, 04:58
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По меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили серьезные ранения в результате обрушения части стадиона в Эль-Эспинале в западном колумбийском штате Толима во время корриды 26 июня. Об этом сообщает CNN.

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"На данный момент у нас подтверждены четыре жертвы – две женщины, взрослый мужчина и несовершеннолетний – плюс около 30 человек серьезно ранены", – сообщил губернатор Рикардо Ороско в эфире местного радио BluRadio Colombia.

На видео, опубликованном президентом Колумбии Густаво Петро, ​​видно, как на стадионе во время проведения корриды рушится трибуна, полная зрителей.

Мэр Эль-Эспиналя Хуан Карлос Тамайо сказал, что раненые доставлены в больницы.

Официальная причина обрушения пока не названа, Тамайо в своем заявлении сказал, что власти уже приступили к расследованию причин произошедшего.

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Наталия Медведева
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Колумбия коррида обрушение
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