Полиция задержала стрелка, убившего двоих и ранившего 21 человека в центре Осло – видео
Ночью в центре Осло мужчина открыл стрельбу, убил двоих и ранил 21 человека. Полиция арестовала 42-летнего мужчину, его обвиняют в терроризме, сообщает BBC.
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Стрельба началась в центре Осло около часа ночи по местному времени в популярном гей-пабе London, а затем продолжалась возле джаз-клуба Herr Nilsen.
Из-за трагедии полиция попросила организаторов отложить ежегодный гей-прайд в Осло, который должен был состояться сегодня.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал происшествие "ужасным и глубоко шокирующим нападением на невинных людей".
Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что инцидент потряс страну.
"Норвегия — это сообщество взаимного доверия, где каждый должен чувствовать себя в безопасности на улице субботним вечером", — сказала она.
Видео, снятое неподалеку от места происшествия, было показано в эфире норвежских телеканалов.
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