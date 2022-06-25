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Полиция задержала стрелка, убившего двоих и ранившего 21 человека в центре Осло – видео

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 12:59
Полиция задержала стрелка, убившего двоих и ранившего 21 человека в центре Осло – видео - Фото
Улики на месте стрельбы в Осло (Фото - EPA)

Ночью в центре Осло мужчина открыл стрельбу, убил двоих и ранил 21 человека. Полиция  арестовала 42-летнего мужчину, его обвиняют в терроризме, сообщает BBC.

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Стрельба началась в центре Осло около часа ночи по местному времени в популярном гей-пабе London, а затем продолжалась возле джаз-клуба Herr Nilsen.

Из-за трагедии полиция попросила организаторов отложить ежегодный гей-прайд в Осло, который должен был состояться сегодня.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал происшествие "ужасным и глубоко шокирующим нападением на невинных людей".

Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что инцидент потряс страну.

"Норвегия — это сообщество взаимного доверия, где каждый должен чувствовать себя в безопасности на улице субботним вечером", — сказала она.

Видео, снятое неподалеку от места происшествия, было показано в эфире норвежских телеканалов.

Сергей Бережной
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стрельба терроризм норвегия осло
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