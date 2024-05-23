В Мексике упала сцена во время перевыборного митинга. Есть погибшие – видео
Во время предвыборного митинга в Мексике в штате Нуэво-Леон вечером 22 мая из-за погодных условий рухнула сцена. В результате есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Самуэль Гарсия в Instagram.
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По словам Гарсии, обрушение конструкции сцены произошло из-за плохих погодных условий, в частности, сильного ветра, дождя и грозы.
Мощный ветер свалил сцену вблизи населенного пункта Сан-Педро, силы безопасности и скорая помощь сразу прибыли на место происшествия, отметил он.
Гарсия призвал жителей региона скрыться от непогоды и не выходить на улицу в течение нескольких следующих часов.
Впоследствии он проинформировал, что известно по меньшей мере о девяти погибших, среди которых есть ребенок. Еще 50 человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
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