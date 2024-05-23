Під час передвиборчого мітингу в Мексиці у штаті Нуево-Леон ввечері 22 травня через погодні умови впала сцена. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі. Про це повідомив губернатор регіону Самуель Гарсія в Instagram.

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За словами Гарсії, обвалення конструкції сцени сталося внаслідок поганих погодних умов — зокрема, сильного вітру, дощу та грози.

Потужний вітер повалив сцену поблизу населеного пункту Сан-Педро, сили безпеки та швидка допомога одразу прибули на місце події, зазначив він.

Гарсія закликав жителів регіону сховатися від негоди та не виходити на вулицю протягом кількох наступних годин.

Згодом він проінформував, що відомо щонайменше про дев'ятьох загиблих, серед яких є дитина. Ще 50 осіб отримали поранення, їм надається медична допомога.