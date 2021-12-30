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В небе над Украиной одновременно работали самолеты-разведчики Британии и США видео

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 18:58
Самолет-разведчик США Boeing RC-135 (фото - US Air Forces)
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Сегодня, 30 декабря, в небе над Украиной работали сразу два разведывательных самолета: Великобритании и США. Видео перемещений, отображенных на карте сервиса Flight Radar 24, опубликовал Милитарный.

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Разведсамолеты Boeing RC RC-135 и Boeing E-8C Joint STARS одновременно пересекли воздушное пространство Украины.

Американский самолет Boeing E-8C Joint STARS осуществлял разведку над Донецкой и Луганской областями, а британский RC-135 – направился через Украину в Черное море для мониторинга оккупированного Крыма.

В небе над Украиной одновременно работали самолеты-разведчики Британии и США

СПРАВКА. E-8C Joint Stars создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300 и предназначен для отслеживания и управления боевыми действиями наземных войск.

Boeing RC-135 – это семейство крупных самолетов-разведчиков, которые Штаты и Великобритания используют для сбора, обработки и передачи разведывательной информации. Во времена холодной войны эти самолеты следили за советскими силами противовоздушной обороны и запусками межконтинентальных ракет СССР.
  • 11 декабря 2021-го американский разведсамолет с позывным JAKE 11 взлетел от Великобритании, долетел до Украины, у Первомайска Харьковской области повернул на юг, а у Токмака Запорожской области – на запад.

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Оксана Житнюк
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ВВС США Донбасс Крым самолет разведка ввс великобритании
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