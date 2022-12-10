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В Осло вручили Нобелевскую премию мира лауреатам из Украины, России и Беларуси – видео видео

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10.12.2022, 17:29
Видео: Nobel Prize
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Сегодня, 10 декабря, в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2022 года. Трансляция велась на YouTube-канале Nobel Prize.

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Лауреатами премии в этом году стали основатель правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий из Беларуси, российская правозащитная организация Мемориал (ее представлял председатель правления Ян Рачинский) и украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод (ее представляла Александра Матвийчук).

На церемонии вручения премии лауреаты говорили о войне России против Украины, военных преступлениях российских солдат, диктатуре Путина, нарушениях прав человека режимами Беларуси и России.

Рачинский в своей речи заявил, что после прихода к власти Путина новое руководство страны начало "яростные и агрессивные войны памяти против своих соседей", уничтожая историческую правду ради своих политических интересов.

"Чтобы выдать агрессию против соседней страны за борьбу с фашизмом, потребовалось искорежить умы российских граждан, поменяв местами понятия фашизм и антифашизм <...> Нагнетается ненависть к Украине, ее культура и язык публично объявляются неполноценными, а народ – несуществующим. Фашизмом же называют сопротивление агрессору", – сказал Рачинский.

Матвийчук подчеркнула, что украинский язык сегодня впервые прозвучал на официальной церемонии Нобелевской премии мира.

"Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и желание силой возродить бывшую империю", – сказала Матвийчук.

Она также призвала к реформе мировой правозащитной системы, так как действующая показала, что она не работает и не может защитить от войн.

Вместо беларуского правозащитника Беляцкого, которого сейчас удерживают в СИЗО, на церемонию приехала его супруга Наталья Пинчук.

"Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина – зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация – вот ответ, на чьей стороне Лукашенко", – сказала Пинчук, призвав к сопротивлению диктатуре, так как "добро должно уметь оборонять себя".

СПРАВКА. Нобелевская премия ежегодно присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения либо значительный вклад в культуру или развитие общества. Основанная в 1895 году шведским ученым-изобретателем и филантропом Альфредом Нобелем, вручается с 1901 года. С 1968 года Центробанк Швеции вручает премию памяти Нобеля по экономике. Имена победителей в Каролинском институте в пригороде Стокгольма объявляет Нобелевская ассамблея. Точный список номинантов традиционно засекречен.
  • 7 октября Норвежский Нобелевский комитет решил присудить премию мира 2022 года правозащитникам из Украины, РФ и Беларуси.
  • Из-за войны РФ против Украины Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения.

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Оксана Житнюк
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