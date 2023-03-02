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В российской Коломне "бавовна" – в городе слышали звук сильного взрыва видео

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 22:16
Фото - скриншот из видео
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В российской Коломне (Московская область) жители слышали звук сильного взрыва, сообщают местные паблики.

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Жители пишут в соцсетях, что взрыв произошел в 21:36 по местному времени в отдалении от города, но был хорошо слышен во всех прилегающих районах.

О причинах происшедшего ни достоверных сведений, ни официальных сообщений нет. 

Согласно открытым данным, одно из городских предприятий – Конструкторское бюро машиностроения, которое с 1956 года занимается выпуском ракетных комплексов.

  • 2 января во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, которые были официально объяснены работой российской ПВО по беспилотнику.
Сергій Бережний
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взрыв бавовна Коломна
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