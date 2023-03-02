В российской Коломне (Московская область) жители слышали звук сильного взрыва, сообщают местные паблики.
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Жители пишут в соцсетях, что взрыв произошел в 21:36 по местному времени в отдалении от города, но был хорошо слышен во всех прилегающих районах.
О причинах происшедшего ни достоверных сведений, ни официальных сообщений нет.
Согласно открытым данным, одно из городских предприятий – Конструкторское бюро машиностроения, которое с 1956 года занимается выпуском ракетных комплексов.
- 2 января во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, которые были официально объяснены работой российской ПВО по беспилотнику.
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