В российской Коломне (Московская область) жители слышали звук сильного взрыва, сообщают местные паблики.

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Жители пишут в соцсетях, что взрыв произошел в 21:36 по местному времени в отдалении от города, но был хорошо слышен во всех прилегающих районах.

О причинах происшедшего ни достоверных сведений, ни официальных сообщений нет.

Согласно открытым данным, одно из городских предприятий – Конструкторское бюро машиностроения, которое с 1956 года занимается выпуском ракетных комплексов.

2 января во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, которые были официально объяснены работой российской ПВО по беспилотнику.

Сергій Бережний

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