Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный поздравил с грядущими праздниками западных союзников и всех, кто отмечает Рождество 25 декабря. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Сердечно поздравляю наших партнеров и всех, кто отмечает Рождество 25 декабря, с грядущими праздниками", – сказал Валерий Залужный.

Генерал обратился к братьям по оружию.

"Мы часто вспоминаем выражение: "В темные времена хорошо видны светлые люди". Благодарю вас за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне", – сказал генерал.

Главком ВСУ поблагодарил партнеров Украины от имени каждого украинского солдата, в чьих руках западное оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни.

"Цена мира очень высока. Вспомните об этом, глядя на небо и рождественскую звезду на нем", – сказал Залужный и призвал верующих помолиться за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды.

"Господь там, рядом с ним. На стороне света и добра, правды и справедливости. Вместе победим", – сказал главнокомандующий ВСУ.

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Наталія Медведєва

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