В Украине создали БТР с цифровой связью и дронами: фото, видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сердцем БТР-3КШ является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую информацию

Реклама
Реклама

Киевский бронетанковый завод, входящий в состав госконцерна Укроборонпром, совместно с другими государственными и частными предприятиями создали новую командно-штабную машину БТР-3КШ. Об этом сообщает пресс-служба ГК Укроборонпром. 

"Сердцем БТР-3КШ является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения", - сказано в сообщении.

Реклама

Разработчики уточняют, что информация может поступать от всех участников боя, боевых машин, радаров, средств наблюдения и так далее. После сбора система выводит целостную картину на компьютеры для передачи боевых задач и контроля за выполнением.

"Кроме того, БТР-3КШ имеет в своем составе собственные беспилотные комплексы, что позволяет самостоятельно получать уточненную информацию. Сейчас в составе БТР-3КШ применяются БПЛА Рам от ГП ГКБ Авиации общего назначения, которое также входит в состав концерна", - отмечают в Укроборонпроме.

С целью защиты на БТР-3КШ установлен легкий боевой модуль ИВА-М с дистанционным управлением вооруженный 12,7-мм пулеметом, оснащенный дневным и тепловизионным прицелом с дальномером, системой постановки дымовой завесы. Разработчик - частная компания ЧеЗаРа.  

Вместительность БТР-3КШ - 9 членов экипажа. Максимальная скорость - до 100 км/ч и возможность форсирования водных преград вплавь.

После заводских испытаний будут проведены государственные с участием военных. После - серийное производство. 

Фото, видео: ГК Укроборонпром

Отправить:
Распечатать:
Теги: укроборонпром, испытание, разработка, бтр, БТР-3КШ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Новое видео Alyona Alyona и Аlina Pash с голосом Нины Матвиенко
Новое видео Alyona Alyona и Аlina Pash с голосом Нины Матвиенко
В Украине создали БТР с цифровой связью и дронами: фото, видео
В Украине создали БТР с цифровой связью и дронами: фото, видео
Возле Ровно пьяный водитель протаранил авто полиции: фото, видео
Возле Ровно пьяный водитель протаранил авто полиции: фото, видео
ТЭК Новые правила. Совет ЕС утвердил обновленную газовую директиву
Нобелевский лауреат Майерсон: "Выборы президента - это лотерея"
Экономика Нобелевский лауреат Майерсон: "Выборы президента - это лотерея"
Что мешает бизнесу в Украине: отчет омбудсмена
Что мешает бизнесу в Украине: отчет омбудсмена
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Новое видео Alyona Alyona и Аlina Pash с голосом Нины Матвиенко
Новое видео Alyona Alyona и Аlina Pash с голосом Нины Матвиенко
В Украине создали БТР с цифровой связью и дронами: фото, видео
В Украине создали БТР с цифровой связью и дронами: фото, видео 15:05
Возле Ровно пьяный водитель протаранил авто полиции: фото, видео
Возле Ровно пьяный водитель протаранил авто полиции: фото, видео 14:39
Порошенко выступил в роли Голобородько из "Слуги народа": видео
Порошенко выступил в роли Голобородько из "Слуги народа": видео 14:17
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 