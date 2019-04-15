В Украине создали БТР с цифровой связью и дронами: фото, видео

Киевский бронетанковый завод, входящий в состав госконцерна Укроборонпром, совместно с другими государственными и частными предприятиями создали новую командно-штабную машину БТР-3КШ. Об этом сообщает пресс-служба ГК Укроборонпром.

"Сердцем БТР-3КШ является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения", - сказано в сообщении.

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Разработчики уточняют, что информация может поступать от всех участников боя, боевых машин, радаров, средств наблюдения и так далее. После сбора система выводит целостную картину на компьютеры для передачи боевых задач и контроля за выполнением.

"Кроме того, БТР-3КШ имеет в своем составе собственные беспилотные комплексы, что позволяет самостоятельно получать уточненную информацию. Сейчас в составе БТР-3КШ применяются БПЛА Рам от ГП ГКБ Авиации общего назначения, которое также входит в состав концерна", - отмечают в Укроборонпроме.

С целью защиты на БТР-3КШ установлен легкий боевой модуль ИВА-М с дистанционным управлением вооруженный 12,7-мм пулеметом, оснащенный дневным и тепловизионным прицелом с дальномером, системой постановки дымовой завесы. Разработчик - частная компания ЧеЗаРа.

Вместительность БТР-3КШ - 9 членов экипажа. Максимальная скорость - до 100 км/ч и возможность форсирования водных преград вплавь.

После заводских испытаний будут проведены государственные с участием военных. После - серийное производство.

Фото, видео: ГК Укроборонпром