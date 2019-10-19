В здании Верховной Рады вчера была замечена дикая куница. Об этом сообщил в Facebook замглавы фракции Голос Ярослав Железняк.
"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно... Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил", - пишет нардеп.
Позже он добавил, что зверька поймали и выпустили на свободу.
Руководитель секретариата главы парламента Дмитрия Разумкова Юрий Любкович в комментариях к посту пошутил, что в ходе операции "ни одно животное не пострадало".
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