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Животное отпустили на свободу, а депутаты разошлись работать с избирателями

В здании Верховной Рады вчера была замечена дикая куница. Об этом сообщил в Facebook замглавы фракции Голос Ярослав Железняк.

"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно... Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил", - пишет нардеп.

Позже он добавил, что зверька поймали и выпустили на свободу.

Руководитель секретариата главы парламента Дмитрия Разумкова Юрий Любкович в комментариях к посту пошутил, что в ходе операции "ни одно животное не пострадало".

  • Вчера Рада завершила пленарную неделю. На следующей депутаты будут работать с избирателями, а в сессионном зале соберутся 29 октября.

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Теги: верховная рада, куница, парламент, депутаты
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