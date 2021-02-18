Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступает в Верховной Раде с отчетом о деятельности прокуратуры.

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Решение пригласить Венедиктову с отчетом в парламент было принято по предложению вице-спикера парламента Елены Кондратюк. Основной темой для отчета Кондратюк назвала ход расследований по делам Майдана.

После отчета Венедиктова ответит на вопросы нардепов.

Венедиктова заявила о проведении системных реформ в прокуратуре и обещала продолжить преобразования. Она уверена, что эффективность прокуратуры выросла по сравнению с 2019-м годом.

В декабре 2020 года стало известно, что президент Владимир Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову на должности генпрокурора, по результатам ее отчета за год.

Денис Юдин

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