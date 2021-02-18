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Венедиктова отчитывается в Раде о деятельности прокуратуры: трансляция видео

18.02.2021, 10:05
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступает в Верховной Раде с отчетом о деятельности прокуратуры.

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Решение пригласить Венедиктову с отчетом в парламент было принято по предложению вице-спикера парламента Елены Кондратюк. Основной темой для отчета Кондратюк назвала ход расследований по делам Майдана.

После отчета Венедиктова ответит на вопросы нардепов.

Венедиктова заявила о проведении системных реформ в прокуратуре и обещала продолжить преобразования. Она уверена, что эффективность прокуратуры выросла по сравнению с 2019-м годом.

Денис Юдин
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верховная рада Ирина Венедиктова
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