Верховная Рада рассматривает бюджет-2020: трансляция

Сегодня Верховная Рада рассматривает проект бюджета на 2020 год в первом чтении.

Бюджет представляет в парламенте министр финансов Оксана Маркарова. Во время брифинга после заседания правительства, на котором проект бюджета был утвержден, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что большинство идей команды президента Владимира Зеленского внесут в бюджет во время рассмотрения в Раде, между первым и вторым чтением.

Согласно проекту бюджета, в следующем году немного вырастет минимальная зарплата и пенсия, при этом снизится, относительно бюджета прошлого года, расчетный курс доллара. Рост экономики заложен на уровне 3,3%, а инфляцию, госдолг и дефицит бюджета правительство намерено уменьшить.



LIGA.net собрала ключевые показатели бюджета в один слайд.





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