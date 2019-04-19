ВМСУ: Не уверены, что после выборов нам не прикажут сдать оружие

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Командование и офицеры ВМСУ опубликовали обращение по поводу предстоящих президентских выборов

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Командование и офицеры Военно-морских сил Украины записали и опубликовали в Facebook видеообращение по поводу президентских выборов. Озвучил позицию военных моряков командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко. Он произнес речь на баке флагмана национального флота – фрегата "Гетман Сагайдачный".

"Армия вне политики. Военно-морские силы всегда будут придерживаться закона. Стране придется сделать судьбоносный выбор. Мы, военные моряки, знаем, куда двигаться — к европейским ценностям, ценностям человеческой жизни, к верховенству права. Мы первыми ощутили на себе всю прелесть «русского мира», первыми из Вооруженных сил столкнулись с предательством и первыми не выполнили преступный приказ предателя Березовского сдать оружие. Но мы не уверены, что такого рода приказы не будут отданы сейчас, после выборов", - сказал он.

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Воронченко подчеркнул, что армия и флот хотят услышать ответы на конкретные вопросы, которые касаются национальной безопасности и дальнейшего развития ВМСУ.

"Мы будем выполнять законы, стоять на защите Конституции, но дайте ответы: как будут отвоеваны захваченные территории, как мы будем принуждать Российскую Федерацию выполнять нормы международного права, не воровать газ с наших месторождений на шельфе, как будем защищать исключительную экономическую зону?", - сказал он.

"Мы знаем, что было сделано за последние пять лет, в условиях войны, и понимаем, что очень трудно брать руль управления государством, которое находится в состоянии войны. Только в шоу, в кино бывает второй дубль, четвертый, пятый, до бесконечности. На войне второго дубля нет. За нами – жизни подчиненных, граждан", - подчеркнул Воронченко.

Летчики Воздушных сил ВСУ выразили глубокое возмущение действиями судьи Мелитопольского суда, которая отказалась признать гибель Александра Белого - командира сбитого под Луганском в июне 2014 года самолета Ил-76 - результатом российской агрессии.

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Теги: ВСУ, выборы, Игорь Воронченко, вмсу, видео
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