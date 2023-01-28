Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили оккупантов с помощью ударных беспилотников. Соответствующее видео опубликовано в Facebook СБУ.
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Как отмечается, военные контрразведчики СБУ ликвидировали четырех российских захватчиков и ранили не менее трех оккупантов с помощью ударных дронов.
"В ходе боя наши сотрудники помогли эвакуировать раненого украинского воина", – сообщили в СБУ.
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