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Враги Путина. Кого Кремль убьет следующим? видео

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 14:37
Владимир Путин (Фото: EPA)
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Пригожин улетел на концерт Кобзона. В принципе, так заканчивают почти все враги Путина. Вспомните, как отравили Навального, Скрипаля и Литвиненко, расстреляли Немцова и Политковскую. И это только те, о ком мы знаем! Как Путин расправляется со своими врагами – рассказывает Татьяна Круговая в проекте LIGA.net "Разбор полетов".

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Юлия Банкова
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Сергей Скрипальвладимир путиналексей навальныйевгений пригожинАнна Политковская
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