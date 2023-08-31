Пригожин улетел на концерт Кобзона. В принципе, так заканчивают почти все враги Путина. Вспомните, как отравили Навального, Скрипаля и Литвиненко, расстреляли Немцова и Политковскую. И это только те, о ком мы знаем! Как Путин расправляется со своими врагами – рассказывает Татьяна Круговая в проекте LIGA.net "Разбор полетов".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.