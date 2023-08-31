Пригожин полетів на концерт Кобзона. В принципі, так закінчують майже всі вороги Путіна. Згадайте як отруїли Навального, Скрипаля та Литвиненка, розстріляли Нємцова та Політковську. І це тільки ті, про кого ми знаємо! Як Путін розправляється зі своїми ворогами — розповідає Тетяна Кругова у проєкті LIGA.net "Розбір польотів".

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