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"Всех в расход". СБУ перехватила, как командир РФ приказал расстреливать людей под Киевом видео

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 10:41
Видео - СБУ
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Служба безопасности Украины перехватила, как российский военный приказывал расстрелять гражданских в марте 2022-го под Киевом. Украинская спецслужба заявляет, что нашла выжившего мужчину, который опознал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде.

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По данным СБУ, старший лейтенант из России, командир разведроты разведывательного батальона 15-й "миротворческой" бригады второй гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ, Антон Струев с позывным "Беркут" лично отдавал приказы о расстреле мирных жителей.

"Да валите там всех, на***! Есть гражданские – на*** в расход всех!" – говорил "Беркут" в перехвате.

По данным следствия, оккупант не ограничивался только приказами. В селах Мокрец и Заворичи Киевской области он лично брал в плен безоружных мирных жителей и жестоко, с применением пыток, допрашивал их. Он требовал предоставить информацию о военнослужащих ВСУ, бойцах территориальной обороны и патриотически настроенных жителях сел.

Как сообщает СБУ, утром 22 марта после одного из таких жестких допросов подчиненные "Беркута" взяли на прицел местного жителя, который случайно оказался рядом. В момент, когда гражданский повернулся к ним спиной, Струев приказал стрелять в него. Оккупанты оставили мужчину умирать, но после тяжелого ранения он выжил. Он опознал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде.

Российский оккупант проходит как подозреваемый по статье о нарушении законов и обычаев войны.

  • Украина расследует почти 26 000 вероятных военных преступлений, совершенных после вторжения России 24 февраля. По словам начальника Департамента войны Офиса генпрокурора, обвинения получили 135 человек.

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Оксана Житнюк
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