ВСУ передадут комплекс "Оболонь-А": повысит огневую мощь на 40%

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Комплекс управления огнем артиллерии повысит возможности огневого поражения противника и защиту экипажей

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Сегодня начинаются государственные испытания уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А" – "очень нужный комплекс для ВСУ, который на 30-40% повысит возможности артиллерийских подразделений". Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак во время визита на Львовский государственный завод ЛОРТА, который входит в состав Укроборонпрома.

По словам Полторака, этот комплекс будет более мобильным и эффективным, повысит возможности огневого поражения противника и защиту экипажей.

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Фото: пресс-служба Минобороны

"Там только те запчасти и составляющие, которые произведены в Украины", - добавил министр.

После испытания "Оболонь-А" будет принят на вооружение и начнется серийное производство.

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Теги: ВСУ, степан полторак, артиллерия, оболонь-а
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