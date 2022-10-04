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ВСУ "побеждают не только врага, но и стереотипы". Залужный показал видео о военнослужащей видео

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 23:25
Скриншот с видео
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео о том, как современные ВСУ "побеждают не только врага, но и стереотипы", в частности, о военной службе женщин.

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"Женщина на корабле – к беде, это предубеждение. Современные Вооруженные Силы одолевают не только врага, но и стереотипы. Мы меняем общество, ведь его лучшие представители сегодня – в наших рядах", – написал Залужный.

Он опубликовал видео о военной, которая окончила колледж Военно-морских сил и теперь служит на корабле.

  • 21 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №482 о добровольном военном учете женщин. Документ поддержали 267 депутатов.

Вадим Ребрина
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ВСУ Валерий Залужный
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